В Кремле объяснили, зачем России масштабный форум с Африкой

Партнёрство со странами этого континента даст нашим компаниям возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги и платить больше налогов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил важность сотрудничества России с государствами Африки. Он отметил, что такое партнёрство выгодно всем сторонам.

Представитель Кремля напомнил, что в советские времена это сотрудничество основывалось исключительно на идеологической базе без какой-либо экономической подоплёки. Сейчас дела обстоят иначе. На изменение характера сотрудничества, в частности, повлияло то, что Россия простила государствам Африки более $20 млрд долгов.

— Но надо вспомнить, что это было сделано давно. В 1996 году, если не ошибаюсь, Всемирный банк, МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что эти долги были из категории невозвратных и теперь "расчистилось целое поле".

— Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет. Это большая занятость, экспансия на мировые рынки, африканские. Это абсолютно взаимовыгодный предметный прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей, — заявил Песков журналистам.

Ещё одно доказательство расширения российского влияния на фоне таких переговоров — первое в истории приземление стратегических бомбардировщиков ВКС РФ Ту-160 в ЮАР.