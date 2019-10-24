На форуме "Россия — Африка" подписано контрактов более чем на 800 млрд рублей

Озвученная на пресс-конференции по итогам экономического форума цифра не является окончательной и будет расти.

На форуме "Россия — Африка", который проходит в Сочи, представители деловых кругов подписали контрактов, соглашений и меморандумов на сумму более чем 800 млрд рублей. Было подписано свыше 50 документов. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на советника президента России Антона Кобякова.

— Общая сумма только тех документов, о которых нам известно на сегодняшнюю минуту, составляет более 800 млрд рублей, — цитирует агентство советника главы государства.

На форуме собрались представители Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, Италии, Канады, а также почти всех стран Африки, включая их лидеров.

— Через два с половиной — три года мы ожидаем возвращения к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас, — добавил советник президента.

Ранее сообщалось, что Россия списала африканским странам долги на $20 миллиардов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет активнее сотрудничать со спецслужбами из Африки.