Экс-министру Абызову продлили арест до 25 января

Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок ареста бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову. Обвиняемый оставлен под стражей ещё на три месяца — до 25 января 2020 года.
— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, — огласила решение судья.
Напомним, Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 млрд рублей. Сумма арестованных активов экс-министра превысила 20 миллиардов рублей.
Сегодня стало известно, что несовершеннолетний сын Абызова покинул Россию. Его отправили в США, чтобы избежать изъятия из семьи органами опеки.
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