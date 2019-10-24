Экс-министру Абызову продлили арест до 25 января

Он обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании 32 млрд.

Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок ареста бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову. Обвиняемый оставлен под стражей ещё на три месяца — до 25 января 2020 года.

— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, — огласила решение судья.

Напомним, Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 млрд рублей. Сумма арестованных активов экс-министра превысила 20 миллиардов рублей.

Сегодня стало известно, что несовершеннолетний сын Абызова покинул Россию. Его отправили в США, чтобы избежать изъятия из семьи органами опеки.