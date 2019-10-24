На столичной станции Одинцово появилась навигация в стиле МЦД

С поездов МЦД можно будет в течение 90 минут совершить бесплатную пересадку на метро или МЦК.

Станция Одинцово Белорусского направления МЖД стала первой, на которой установили навигацию Московских центральных диаметров.

— На новых лайтбоксах используются официальные обозначения диаметров в параллелограмме с латинской буквой D1/D2, а также утверждённые цвета МЦД — физалис/фуксия, — сообщили представители АО "Центральная ППК" и Департамента транспорта Москвы.

Ожидается, что первые два диаметра — МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск — запустят уже в ноябре 2019 года. В конце лета были утверждены тарифы для Московских центральных диаметров.