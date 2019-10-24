На столичной станции Одинцово появилась навигация в стиле МЦД

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С поездов МЦД можно будет в течение 90 минут совершить бесплатную пересадку на метро или МЦК.

Станция Одинцово Белорусского направления МЖД стала первой, на которой установили навигацию Московских центральных диаметров.

На новых лайтбоксах используются официальные обозначения диаметров в параллелограмме с латинской буквой D1/D2, а также утверждённые цвета МЦД — физалис/фуксия, — сообщили представители АО "Центральная ППК" и Департамента транспорта Москвы.

Ожидается, что первые два диаметра — МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск — запустят уже в ноябре 2019 года. В конце лета были утверждены тарифы для Московских центральных диаметров.

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