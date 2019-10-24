Путин в шутку пообещал поделиться своей зарплатой с президентом Египта

Российский лидер отметил, что его коллега весь день помогал в проведении форума "Россия — Африка".

Президент России Владимир Путин поблагодарил египетского лидера Абдул-Фаттаха Саида Хусейна Халила Ас-Сиси, который выступил сопредседателем первого саммита "Россия — Африка" в Сочи.

— Я без всякого преувеличения хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае, в том его виде, в котором мы работаем, наверное бы, и не было, — отметил Путин.

За проделанную работу российский лидер в шутку пообещал уступить коллеге часть своей зарплаты.

Путин поблагодарил президента Египта за помощь в проведении саммита Россия-Африка и пообещал поделиться с ним своей зарплатой pic.twitter.com/NYQpWKFyNV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 октября 2019 г.

— Мне придётся зарплатой своей поделиться, потому что это часть моих обязанностей. Большое вам спасибо, — сказал Путин, чем вызвал аплодисменты в зале.

Форум "Россия — Африка" открылся накануне. Ранее сообщалось, что Россия списала африканским странам долги на $20 миллиардов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет активнее сотрудничать со спецслужбами из Африки.