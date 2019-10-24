Бундестаг отклонил предложение "левых" по содействию снятию санкций с России

По мнению сторонников отмены ограничительных мер, последние не имеют смысла с точки зрения экономики.

Парламент Германии не поддержал предложение Левой партии страны о содействии смягчению антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте бундестага.

— Фракция "левых" призывала федеральное правительство на уровне Евросоюза содействовать тому, чтобы экономические санкции против РФ не были продлены ещё раз, поскольку они не позволяют добиться цели, не имеют смысла с точки зрения экономики, а также скорее провоцируют новые проблемы, а не решают, — поясняется в сообщении.

Бундестаг отклонил эту инициативу после того, как против неё голосовали фракции Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Свободной демпартии и "зелёных". Партия "Альтернатива для Германии" воздержалась от голосования.