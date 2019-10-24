В МИД уверены, что вопрос авиасообщения Россия — Египет скоро решится

Замглавы МИД России Михаил Богданов уверен, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными регионами Египта будет в ближайшее время решён. Его слова приводит РИА "Новости".

— Всё идёт нормально. В ближайшее время всё будет хорошо, — сообщил он по итогам форума "Россия — Африка".

Говоря о том, будут ли проводиться новые комиссии по проверке безопасности аэропортов, он заявил: "Люди работают".

Ранее возобновление чартерного авиасообщения между странами обсудили президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

Авиасообщение России и Египта приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле прошлого года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока не осуществляются. За последнее время аэропорты в Египте, в том числе в Каире, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, проинспектировали делегации российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли предложения по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение прочих предложений продолжается.