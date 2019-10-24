Степной орёл разорил учёных из России, отправляя СМС из Ирана

Птица провела лето в Казахстане, откуда исследователи не получали её координаты из-за отсутствия связи, а потом начала забрасывать орнитологов дорогущими сообщениями.

Степная орлица Мин, находящаяся в ведении Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, вылетела в Иран, в связи с чем датчик слежения с GPS начал отправлять орнитологам СМС с данными о её местонахождении по увеличенным тарифам. Об этом сообщает телеграм-канал "Экспедиционные картинки", принадлежащий научруку Центра реабилитации диких животных Новосибирска орнитологу Елене Шнайдер.

По её словам, птица провела лето в Казахстане, откуда исследователи не получали СМС с её координатами из-за отсутствия связи.

— [Орлица] умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все её летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалочке в Иране, она отсылает нам сотни дорогущих СМС со своими летними локациями... По 49 рублей за штуку, истратив уже весь коллективный кредит наших орлов, — написала Шнайдер. По её словам, обычно такие сообщения обходятся проекту максимум в 15 рублей.

Шнайдер также писала в своём канале, что подобные датчики работают просто и достаточно ненакладно. Она отмечала, что для слежения за птицами орнитологи используют сим-карты российских операторов, за границей работающие в роуминге.

Проект по отслеживанию степных орлов организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников, его смогли осуществить благодаря грантам. В связи с непредвиденными затратами орнитологи запустили акцию "Закинь орлу на мобилку!", в рамках которой деньги орлам можно будет кинуть непосредственно по номеру телефона.