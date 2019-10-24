На МИД Британии подадут в суд из-за подростка, сбитого женой дипломата из США

В команде семьи будет адвокат, ранее защищавший Майка Тайсона, а также экс-президента Бразилии да Силвы.

Родители Гарри Данна, 19-летнего британца, погибшего после ДТП, предположительно, спровоцированного женой американского дипломата, намерены подать в суд на МИД Великобритании, который выпустил женщину из страны. Об этом сообщает Sky News.

— Форин-офис поступил незаконно, когда сообщил полиции о якобы распространяющемся на госпожу Сакулас дипломатическом иммунитете её мужа. Мы добьёмся пересмотра этого решения в суде, — говорится в сообщении.

Сообщается, что делом будет заниматься команда высококлассных юристов, которые уже начали подготовку. В неё войдёт в том числе "ветеран по правам человека", адвокат Джеффри Робертсон. За его спиной уже стоят многие известные процессы, среди которых была и защита Майка Тайсона, а также президента Бразилии Лулу да Силвы.

По мнению юристов, несмотря на наличие дипломатического паспорта, супруг Сакулас не может считаться американским дипломатом и, соответственно, женщина не могла покидать королевство. По данным британских СМИ, он являлся сотрудником спецслужб, работавшим на британской базе Кроутон, где располагается центр связи ВВС США.

Ситуация вокруг сбитого подростка осложнила американо-британские отношения, его родственники посетили США и были приняты Дональдом Трампом, но от встречи с прибывшей в Белый дом Сакулас отказались. Американский президент отказался снимать иммунитет с женщины и высылать её в Британию, поэтому британские полицейские поедут к ней сами.

Ранее Лайф сообщал, что американка Анн Сакулас, находясь на рулём автомобиля, попала в ДТП, в результате которого погиб 19-летний Гарри Данн, ехавший на мотоцикле. По данным полиции, женщина перепутала полосы движения и ехала по встречной.