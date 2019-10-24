В Чехии осквернили ещё один памятник красноармейцам

Уже два памятника воинам Красной армии, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов, осквернили в Чехии в течение суток — их облили красной краской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Посольство России в Праге.

— С тревогой отмечаем второй за сутки акт вандализма, совершённый в Чехии в отношении мемориальных объектов, посвящённых освободителям Чехословакии от нацизма. В этот раз речь идёт о памятнике на почётном захоронении 328 красноармейцев в городском районе Брно-Кралово Поле. Решительно осуждаем очередную трусливую варварскую выходку, которая противоречит элементарным нормам цивилизованного общества, — отмечается в комментарии посольства в " Фейсбуке ".

Neznámý pachatel poškodil památník padlých rudoarmějců v Brně-Kr. Poli. Na vandalský čin upozornil strážníky kolemjdoucí muž včera. Přestože hlídka viděla, jak barva po pomníku ještě stéká, pachatele se nepodařilo dopadnout. Případ vyšetřuje policie. #Brno #historie #kriminalita pic.twitter.com/3TZp0OMwRH — Události Brno (@UdalostiBrno) October 24, 2019

В диппредставительстве также добавили, что на фоне в целом бережного и уважительного отношения жителей республики к памяти советских воинов такие инциденты выглядят как попытки внести раздор в российско-чешские отношения, которые скреплены общей историей борьбы с фашистскими захватчиками.

По данным агентства, памятник павшим красноармейцам в Брно уже приведён в надлежащий вид.

Ранее стало известно об осквернении памятника в городе Острава.