Экс-президент США Картер выписан после перелома

Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы, куда он попал после перелома костей таза. Об этом сообщила пресс-служба президентского центра Картера.

— Джимми Картер выписан из медицинского центра Фиби Самтер. Он продолжит поправлять здоровье у себя дома в городе Плейнс, штат Джорджия, и благодарит всех за тёплые пожелания, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что самый большой долгожитель из президентов США, 95-летний Джимми Картер, упал в своём доме и повредил кости таза. В больнице выяснилось, что у него перелом.

Это уже второе падение с переломом, настигнувшее американского экс-президента в нынешнем году: в мае после неудачного приземления ему оперировали шейку бедра.