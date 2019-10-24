СМИ: США готовятся официально выйти из Парижского соглашения по климату

4 ноября — самый ранний срок, когда администрация Трампа сможет направить в ООН уведомление о выходе.

Американская администрация готовится к официальному выходу из Парижского соглашения по климату, о чём президент США Дональд Трамп говорил ещё в июне 2017 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

По данным The New York Times, представитель Госдепа США отказался сообщить, подготовлено ли официальное уведомление ООН о начале процесса, который займёт год и по итогам которого Штаты смогут официально выйти из числа участников глобальных усилий по ограничению масштабов потепления климата.

В этой связи издание напомнило, что, согласно правилам соглашения, 4 ноября — самый ранний срок, когда администрация Трампа сможет направить в ООН уведомление о выходе.

В июне 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Это соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Участники соглашения условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 °С по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Учёные считают, что более крупный рост может вести к необратимым последствиям для экологии.