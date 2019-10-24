Индейцы напали с луками и стрелами на жителей общины в Перу

В связи с инцидентом местные граждане были эвакуированы, один человек пострадал.

Индейцы из народа машко-пиро напали на жителей одной из общин в регионе Мадре-де-Диос в Перу с луками и стрелами. Об этом сообщает Andina.

Отмечается, что после контакта с членами изолированного племени в больницу был доставлен 23-летний мужчина, которому стрела попала в голову.

— Кроме одного раненого мы эвакуировали 22 ребёнка и 12 женщин, опасаясь нападения одного из изолированных племён, окружившего общину Монте-Сальвадо во второй половине дня, очевидно, в поисках еды и припасов, — сообщил губернатор региона Джефферсон Гонсалес Эноки.

En un helicóptero de la Aviación Aérea del @EjercitoPeru se evacuaron a 22 niños, 12 mujeres y un herido de flecha por indígenas en aislamiento en la comunidad Monte Salvado, región Madre de Dios https://t.co/Q9rQ8HDQab pic.twitter.com/AUDO7MNqkU — Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 24, 2019

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