Клинцевич рассказал о шансах Украины вернуть себе Крым

Звучащие из уст украинских политиков громкие заявления о возвращении Крыма на самом деле направлены на отвлечение от исполнения Украиной минских соглашений, а судьба полуострова уже решена, и в Киеве это знают. Такое мнение выразил член Комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич.

— Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно. Ни сейчас, ни через пятьсот лет. Невозможно никогда, — написал он в "Фейсбуке".

При этом, по его словам, политические спекуляции по этому поводу не утихают и их мотивация очевидна. Клинцевич обращает внимание на выступление представителя МИД Украины Екатерины Зеленко, заявившей о готовности к переговорам в любом формате по восстановлению украинского суверенитета над Крымом.

— Зеленко пытается максимально замутить воду вокруг реализации минских соглашений. Украина отходит всё дальше от реализации "формулы Штайнмайера", — заключил Клинцевич.

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