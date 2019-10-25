В ЛНР назвали число погибших за годы войны

С момента начала вооружённого конфликта на востоке Украины его жертвами в Луганской Народной Республике стало более 1,8 тысячи мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства госбезопасности ЛНР.

— Только по задокументированным и подтверждённым данным установлена гибель 31 ребёнка и около 1,8 тысячи мирных граждан, около 1,7 тысячи жителей получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики в нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения продолжают обстрел жилых домов, а также больниц, учебных заведений и инфраструктурных объектов ЛНР.

Также сообщается, что для сбора доказательств военных преступлений Киева в период с 2014 по 2016 год ведётся работа по приёму обращений граждан, которые пострадали в результате агрессии Украины.

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