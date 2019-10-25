Названа дата возвращения Бутиной в Москву

Посольство РФ пожелало девушке скорейшего воссоединения с близкими, а также восстановления сил после нелёгких испытаний.

Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву после освобождения из американской тюрьмы уже 26 октября. Таким образом, подтверждаются слова её адвоката, который ранее предполагал ту же дату.

— 25 октября Мария Бутина будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, в миграционный центр в городе Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву. Прибытие — утром 26 октября. Это всё, что мы можем сообщить на данный момент, — говорится в сообщении Посольства России в США, опубликованном в "Твиттере".

В диппредставительстве выразили надежду, что на этом закончится самый тяжёлый этап в жизни россиянки. Посольство пожелало Бутиной скорейшего воссоединения с близкими, а также восстановления сил после нелёгких испытаний, выпавших на её долю.

Напомним, Марию Бутину арестовали в июле 2018 года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле этого года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы.