Собянин рассказал об успешной работе скорой помощи в Москве

Скорая помощь Москвы является одной из лучших в мире не только по скорости, но и по эффективности принимаемых решений. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин, посетив Единый городской диспетчерский центр, а также отдел медэвакуации Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. Пучкова.

95% москвичей считают, что скорая помощь в Москве работает хорошо. Это побило по положительному отношению показатели всех других служб Мэр Москвы Сергей Собянин

Градоначальник напомнил, что Единый диспетчерский центр был создан в структуре Станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова в 2017 году. Именно он обеспечивает приём и обработку обращений по номеру 103 и от Системы-112. Также центр контролирует выполнение вызовов бригадами скорой. В сутки к специалистам этого центра поступает более 15 000 обращений.

В центре постоянно находится около 200 человек, 70 из которых — диспетчеры. Каждый из них в сутки принимает в среднем 350 звонков.