Врачи рассказали, насколько сильно похудел президент Чехии

У Земана есть некоторые проблемы со здоровьем, но, по его словам, "из-за больных ног в отставку не подают".

На фоне слухов о своей возможной отставке из-за ухудшающегося здоровья президент Чехии Милош Земан разрешил врачам из Центрального военного госпиталя в Праге обнародовать свою медкарту, согласно которой глава государства сильно похудел за последние два года. Информация опубликована на сайте учреждения.

В четверг, 17 октября, глава государства был госпитализирован "для планового осмотра", однако один этот факт не на шутку встревожил многих жителей республики, особенно журналистов, узревших в происходящем его уход с президентского поста из-за слабого здоровья. Впрочем, ответ медиков снял некоторые вопросы.

— Господин президент прошёл лечение в связи с нарушением питания, приведшим к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях. Также он прошёл курс реабилитационных упражнений и ему было введено особое питание, — говорится в сообщении.

Согласно отчёту врачей, за последние два года чешский лидер сильно исхудал, сбросил 20 килограммов веса и по-прежнему страдает отсутствием аппетита, а также склонен к низкому давлению.

Сам глава государства признал, что ему сложно ходить из-за невропатии нижних конечностей, а также что он имеет сложности с дыханием, но заявил, что сахарный диабет его "покинул". Он также сообщил, что дал бой курению и ограничил количество ежедневно выкуриваемых сигарет с 30 до 20. Выступая по TV Barrandov, Земан и сам высказался о своём уходе, заявив, что "из-за больных ног" в отставку не подают.

Впрочем, пользователи соцсетей встречают подобные заявления с осторожностью, как и слова пресс-секретаря чешского президента Йиржи Овчачека о том, что Земан хочет быть "в хорошей форме на национальном празднике 28 октября". Их аргументация состоит в том, что если глава государства хорошо себя чувствует, то непонятно, почему охранники так сильно мешают журналистам снять на видео его выписку из больницы.

Skákání, mávání čepicemi nebo deskami. Soukromá ochranka dnes bránila novinářům natáčet ve chvíli, kdy prezident Zeman odjížděl z nemocnice. Tady je krátká ukázka. @PrimaZpravy pic.twitter.com/IaBYQU4ZAX — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 20 октября 2019 г.

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