СМИ: В Эстонии уничтожена братская могила советских солдат

По словам представителей музея, захоронение оказалось в районе запланированного строительства новой школы.

В Эстонии уничтожили братскую могилу, в которой было похоронено минимум 25 советских солдат. Об этом пишет газета Postimees.

По данным издания, инцидент произошёл в посёлке Таэбла, где братская могила находится на территории гимназии. По словам читателей газеты, стоявший там ранее памятник снесён, а по могиле ездит тяжёлая техника, ведущая масштабные строительные работы.

Представитель Эстонского военного музея Хелен Круусвеэ сообщила, что к ним в музей с просьбой помочь в перезахоронении останков обратилась ранее волостная управа Ляэне-Нигула.

Могила оказалась в районе запланированного строительства новой школы, и её расположение не позволяло сохранить достойное с ней обращение Представитель Эстонского военного музея Хелен Круусвеэ

По словам Круусвеэ, хотя на камне были указаны имена трёх советских военных, а также 23 неизвестных, в ходе эксгумации было найдено только семь гробов, в которых были останки 11 человек. Это советские солдаты, однако их личности установить невозможно.

Останки солдат захоронят на кладбище Маарду, заключила эксперт.