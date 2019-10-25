У границ России за неделю заметили 19 самолётов-разведчиков

За неделю российские лётчики в рамках боеподготовки выполнили 272 лётные смены на 76 аэродромах.

Российские истребители 11 раз за прошедшую неделю поднимались в небо, чтобы не допустить нарушения государственной границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны России приводит газета "Красная звезда".

По данным издания, воздушную разведку вдоль границ РФ вели 19 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.

Минобороны подчёркивает, что за неделю российские лётчики в рамках боеподготовки выполнили 272 лётные смены на 76 аэродромах.