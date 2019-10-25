В работе Facebook и Instagram зафиксирован сбой

Пользователи соцсетей "Фейсбук" и "Инстаграм" по всему миру, в том числе в РФ, столкнулись со сбоями в их работе. Об этом сообщает Downdetector.

Неполадки стали наблюдаться после 01:17 мск 25 октября. Чаще других на сбои жалуются пользователи из Канады, США, Великобритании, Германии, Португалии и других стран Европы. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы.

По информации Downdetector, около 45% пользователей "Фейсбука" пожаловались на сбои в работе ленты новостей, ещё 34% — на полное отключение соцсети, 19% испытывают проблемы со входом в аккаунт. Пользователи "Инстаграма" также испытывают трудности с просмотром ленты новостей, жалуются на работу веб-сайта и не могут просматривать сообщения.

Ранее масштабный сбой в работе соцсети "Инстаграм" был зафиксирован 15 октября.