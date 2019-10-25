Министр экономики Японии подал в отставку из-за дынь

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Фото © Pixabay

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, также курирующий развитие экономических отношений с РФ, 25 октября подал в отставку после скандала с подкупом избирателей. Об этом информирует японское общественное телевидение.

Как отмечается, прошение об отставке было подано им на заседании кабмина. Министр обвинялся в мелком подкупе избирателей: так, местный еженедельник сообщал, что Сугавара в округе, от которого избирался в парламент, преподносил в подарок избирателям дыни.

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