Министр экономики Японии подал в отставку из-за дынь

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, также курирующий развитие экономических отношений с РФ, 25 октября подал в отставку после скандала с подкупом избирателей. Об этом информирует японское общественное телевидение.

Как отмечается, прошение об отставке было подано им на заседании кабмина. Министр обвинялся в мелком подкупе избирателей: так, местный еженедельник сообщал, что Сугавара в округе, от которого избирался в парламент, преподносил в подарок избирателям дыни.