СМИ: США хотят оставить в Сирии 500 военных и направить туда танки

Такой вариант развития событий может являть собой изменение планов президента Дональда Трампа насчёт вывода американских войск.

Власти США могут сохранить на северо-востоке Сирии военный контингент численностью 500 человек, а также отправить туда несколько десятков танков и другой техники для защиты военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.

Согласно оценке издания, подобный вариант развития событий являет собой изменение планов президента Дональда Трампа насчёт вывода из Сирии американских войск. По мнению издания, Штаты таким образом несколько изменят цель нахождения войск на территории САР. Теперь кроме борьбы с ИГИЛ* США хотят "защищать нефтяные месторождения на востоке страны".

24 октября пресс-служба Пентагона сообщила, что США направляют дополнительные силы и средства на северо-восток САР для защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ. По словам Трампа, Вашингтон не позволит боевикам восстановить контроль над месторождениями и намерен оставить их под своим контролем — и уже после решить, что с ними делать.

9 октября Анкара сообщила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" для создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для границы с Турцией. По замыслу Анкары, в этот район смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал эту операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в граничащие с зоной турецкой операции в Сирии районы. Курдам даётся 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, затем военные РФ и Турции приступят к совместному патрулированию.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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