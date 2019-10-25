Один из создателей "Голубого огонька" умер в студии звукозаписи

В подмосковном Королёве в возрасте 80 лет ушёл из жизни советский и российский композитор, один из создателей "Голубого огонька" и автор музыки к передаче "Утренняя почта" Константин Титар. Его смерть журналистам "360" подтвердила вдова Тамара.

— Сердце неожиданно совершенно [остановилось]. Сидел отдыхал — и всё. Кости больше нет, — сказала она.

Сообщается, что проработавший всю жизнь музыкальным редактором на Центральном телевидении Советского Союза Константин после ухода с работы не оставил своё дело и открыл студию звукозаписи в собственном частном доме, где записывал аранжировки для местных театров и всех желающих.

В этой самой студии мужчину и нашла поэтесса, пришедшая на звукозапись. По словам родственников, несмотря на ухудшившееся с начала лета состояние здоровья (трижды падал в обморок) и жалобы на сердце в последнюю неделю, Титар отказывался ходить к врачам и уверял, что проживёт как минимум до 99, как мама. Прощание пройдёт сегодня, 25 октября, в морге Королёва.