СМИ: Бена Аффлека поймали в приложении для знакомств

Несколько недель назад папарацци засекли его с молодой брюнеткой в одном из элитных районов Лос-Анджелеса.

Бен Аффлек искал свою вторую половинку при помощи мобильного приложения для знакомств, пишет Page Six. По данным издания, актёр после тяжёлого развода с актрисой Дженнифер Гарнер, с которой они прожили 13 лет, из принципа не хочет начинать роман со знаменитостью.

— Он мечтает встретить обычную девушку, далёкую от шоу-бизнеса. Да, у него есть дети и много работы, однако он готов снова влюбиться, — отметил источник портала.

Несколько недель назад папарацци засекли Аффлека с молодой брюнеткой в одном из элитных районов Лос-Анджелеса. Судя по всему, отмечает издание, у пары было первое свидание.

— У обоих было хорошее настроение: в телефонах никто не сидел. Они ужинали, — приводит издание комментарий источника.

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