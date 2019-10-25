Небензя поинтересовался, что делает Запад для восстановления Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Сирии заявил, что Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того чтобы только раздавать рекомендации.

На встрече постпред ФРГ Кристоф Хойсген раскритиковал Россию и Китай из-за наложения вето на резолюцию по ситуации в Идлибе, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.

— Мы постоянно слышим от вас инструкции, что мы должны или не должны делать. И я хочу задать вам вопрос — а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии, кроме того что поучаете других? — ответил Небензя немецкому коллеге.

Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся, а просто делаем Постпред России при ООН Василий Небензя

Ранее Небензя обвинил ООН в замалчивании количества жертв террористов в Сирии.