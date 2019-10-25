В новом КоАП может появиться наказание за живодёрский контент

За последние годы законодательство в сфере защиты животных от россиян значительно улучшилось и изменило реалии отношений человека с питомцами, теперь соответствующие изменения назрели и в КоАП, куда могут быть включены пункты о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, соответствующее предложение уже было направлено в рабочую группу по подготовке КоАП.

— Проблема в том, что у нас сейчас законодательство очень сильно отстаёт от базового закона "Об ответственном отношении к животным". Закон создаёт совершенно новые реалии отношений человека и животного, а остальное законодательство за ним катастрофически не успевает, — приводит его слова агентство.

Так, например, предлагается наказывать тех, кто выбросил свою собаку — не передал другому хозяину или в приют. Для этих учреждений, кстати, тоже предполагается введение штрафа, но уже за ненадлежащее содержание животных. Депутаты также предлагают наказывать и за нарушения при использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях и их содержании для этих целей.

— Сейчас это не отражено [в законодательстве], равно как и натравливание животных на других животных и животных на человека. Тоже будет [устанавливаться] административная ответственность, — сказал Бурматов.

Он также добавил, что добавится ответственность, если собака кого-то покусала, но это не привело к тяжким телесным повреждениям или смерти. И наказание для случаев, когда человек не убил и не искалечил животное, но нанёс ему побои.

Помимо этого предлагается установить ответственность и для производителей живодёрского контента, а также тех, кто занимается его распространением. Он отметил, что речь об административном наказании идёт именно для тех, кто производит и распространяет. Тех, кто непосредственно мучает животных в кадре, ждёт уже уголовная ответственность.