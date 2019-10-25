Кинолог назвал лучшую "диету" для собак перед зимой

Для животных, живущих в квартирах, а на улицу выходящих только на прогулку, можно ничего не менять.

Владельцам собак, которые живут на территории частных владений, в холодный период надо увеличить калорийность питания животных, пишет РИА "Новости".

— Зимой рацион собак, которые живут на улице, должен быть более калорийным. Для собак, живущих в квартирах, а на улицу выходящих только на прогулку, можно ничего не менять. Кормить как обычно, — рассказал агентству президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, отвечая на вопрос, нужно ли изменять рацион питания собак к зиме.

Как-либо ещё готовить собак к холодному периоду не нужно, уверяет Голубев. По его словам, собака прекрасно адаптируется к смене времён года, если она здорова и упитана.

— Есть породы с очень короткой шерстью или совсем без неё — нужно помнить, что они просто не приспособлены к жизни на улице в умеренных и северных широтах, их надо держать в отапливаемом помещении, — предупредил кинолог.

Но даже такие породы комфортно чувствуют себя во время прогулки, если у них есть возможность активно двигаться. При этом, добавил специалист, можно сокращать прогулки или отказываться от них, ориентируясь на поведение и самочувствие животного.

Ранее Голубев рассказывал, что самое главное в кормлении собак.