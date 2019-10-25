Кожемяко рассказал о восстановлении Приморья после паводков

Работы по устранению последствий паводка, обрушившегося в этом году на Приморский край, идут согласно расписанию, некоторая их часть запланирована на 2020 год. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
— Непосредственно в домах идёт работа: где-то сами жители должны ремонтировать свои дома, где-то, где большие разрушения или пострадали жители сильно, мы оказываем помощь... Идёт плановая работа, часть её будет в этом году сделана, часть — на следующий год, — приводит его слова РИА "Новости".
Кожемяко отметил, что сейчас в регионе полностью восстановлено транспортное сообщение и организованы выплаты жителям, которые лишились имущества и полностью или частично остались без урожая. Ожидается, что аналогичные меры для сельхозпроизводителей будут приняты, когда на эти цели выделят средства.
Напомним, в августе и начале сентября четыре тайфуна принесли в Приморский край несколько месячных норм осадков, затопивших более 40 населённых пунктов. По данным синоптиков, последний раз столько осадков за такой короткий срок выпадало здесь более 100 лет назад.
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