Российские учёные остались должны 240 тысяч за СМС от степных орлов

В начале октября орнитологи объявили сбор средств для оплаты сообщений от хищных пернатых.

Сумма долга за сотовую связь, которую "налетали" при помощи СМС-передатчика степная орлица Мин и другие птицы, составила 240 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА "Новости" главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин.

По словам Карякина, в ближайшее время учёные больше не смогут отслеживать миграцию птиц из-за нехватки денег на СМС из Ирана и Пакистана, куда птицы улетели на зимовку.

— В начале октября мы объявили сбор средств для оплаты СМС от орлов. Сейчас удалось собрать около 100 тысяч. Сейчас трёх орлов до конца года оплатили — это 25 тысяч. Из проблемных ещё пять и пять на подходе в жуткий роуминг. Люди кидают деньги — кто по 100, кто по 400 рублей. Надеюсь, хотя бы ещё на двух орлов получится собрать деньги, — отметил Карякин.

Орнитолог рассказал о важности таких наблюдений: по его словам, это помогает выявить уязвимые места для птиц и именно там реализовывать мероприятия по их охране в первую очередь.

Напомним, ранее стало известно, что степная орлица Мин вылетела в Иран, в связи с чем датчик слежения с GPS начал отправлять орнитологам СМС с данными о её местонахождении по увеличенным тарифам.