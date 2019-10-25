В Киеве заявили, что России "придётся" качать газ через Украину

Россия будет вынуждена прокачивать газ через Украину в 2020 году. Так считает заместитель председателя Нацбанка страны Дмитрий Сологуб, слова которого приводит "Сегодня.ua".

По мнению Сологуба, "Газпрому" придётся пойти на такие условия с учётом его обязательств. Кроме того, Киев учитывает объём газа в украинских хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны. Согласно его расчётам, речь идёт минимум о 50 миллиардах кубометров газа.

В то же время Киев признаёт возможность "временного" прекращения транзита газа из РФ — к этому активно готовятся "Нафтогаз" и "Укртрансгаз".