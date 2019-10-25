Водитель автобуса в Уфе избил пассажира, который вступился за девушку — видео

При этом шофёр уже становился "героем" Сети: ранее он устроил разборки на дороге со своим коллегой из-за незначительного ДТП.

Водитель автобуса из Уфы обсчитал пассажирку, а когда она попросила сдачу, начал сыпать оскорблениями и избил мужчину, который из "джентльменских побуждений" пытался вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает портал Bash.news.

Как рассказала журналистам сама Анна, она рассчиталась за проезд картой, после чего, наученная опытом, решила посмотреть в чек, в котором действительно цифры не совпали. Тогда она попросила законную сдачу, однако это было воспринято водителем как личная обида и попытка "сесть ему на шею", за что он начал оскорблять девушку прямо во время движения и, судя по записи, даже применил силу.

Один из пассажиров решил заступиться за девушку и попытаться донести до водителя, что тот не прав, вследствие чего получил свою порцию оскорблений. В ходе эмоционального и не очень насыщенного смыслом диалога накал страстей в салоне пазика возрос до предела, а сидевший за рулём не стал дожидаться "конечной", как обещал.

Когда водитель выполз из-за руля, стало понятно, что по весовой категории он явно превосходит оппонента, а ограниченное пространство не даёт преимущества его легковесному противнику, поэтому схватка закончилась победой грубияна.

Примечательно, что водитель-хам из Уфы, который не прочь помахать кулаками по любому поводу, уже становился своеобразной знаменитостью в Сети, когда устроил разборки на дороге со своим коллегой из-за незначительного ДТП.

— За это время ничего не изменилось: он всё еще водитель и до сих пор — агрессивный, — отмечается в публикации.

Похожая ситуация произошла не так давно в Самаре, где водителю не понравилась просьба пассажира выключить шансон, который громко звучал из колонок общественного транспорта. Мужчина вышел из-за руля и силой выпроводил недовольного на улицу, после чего был уволен с работы.