Французский дипломат назвал Россию мировой державой

Экс-посол Франции в Москве, сотрудник Института международных и стратегических исследований Жан де Глиниасти заявил, что Россия снова стала мировой державой. Так он прокомментировал роль Москвы в прекращении боевых действий в САР, пишет Le Figaro.

По словам дипломата, именно россияне, а не американцы добились мира на Ближнем Востоке. Успех РФ заключается в умении говорить и договариваться со всеми, уверен он.

Как отметил де Глиниасти, Москва отстояла в Сирии принцип государственности, однако США всё же сохраняют господство в регионе, хотя и вынуждены смириться с возросшим влиянием РФ.

Дипломат также полагает, что у Москвы есть важные столпы внешней политики великой державы. Первый — мягкая сила, второй — безопасность. Не имея больших финансовых возможностей, Россия компенсирует это большим дипломатическим умом, заключил экс-посол.