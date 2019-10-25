Синоптики пообещали тепло в Москве 25 октября

Максимальная температура в городе составит +11...+13 °С, по области — +9...+14 °С.

Сегодня синоптическая ситуация в Москве и области будет обусловлена усилением влияния антициклона, из-за чего вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков появится солнце, а температурный фон на несколько градусов превысит норму. Об этом пишет погодный центр "Фобос".

— В Москве облачно, с прояснениями, без осадков. Максимальная температура в городе составит +11...+13 °С, по области — +9...+14 °С, — говорится в сообщении синоптиков.

Также на сайте сказано, что ветер ожидается юго-западный, южный, скорость его — 2–7 м/с. Атмосферное давление слегка понизится и составит 750 мм рт. ст.