Названы самые востребованные профессии в России в будущем

По мнению экспертов, всегда будут востребованы массовые профессии, например бухгалтеры, и такие дефицитные специальности, как инженер-химик.

Педагоги, бухгалтеры, повара, электрогазосварщики и токари, машинисты официанты, а также представители других массовых профессий точно не останутся без работы в будущем. К такому мнению пришли специалисты из ВНИИ труда.

Как рассказали эксперты RT, не стоит опасаться за своё трудоустройство и представителям таких дефицитных профессий, как электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёр оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

По данным экспертов, в ближайшие годы возрастёт спрос на новые, технологичные профессии. Например, специалисты по работе с большими данными облачных приложений.

В то же время, как отметила эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина, все перечисленные специализации весьма востребованы и сейчас.

— Даже с учётом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3–6 лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции, — отмечает Волошина.