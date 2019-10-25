Переброску российских военных полицейских в Сирию сняли на видео

На кадрах ролика показано прибытие военно-транспортных самолётов на российскую авиабазу Хмеймим.

Прибытие дополнительного контингента российских военных полицейских на авиабазу Хмеймим в Сирии сняли на видео. В опубликованном ролике телеканала "Звезда" показана посадка военно-транспортного самолёта Ил-76 ВКС России и последующая выгрузка личного состава.

— Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции ВС РФ, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в САР для выполнения спецзадач, — ранее сообщали в Минобороны РФ, уточняя, что военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии.

Ранее Лайф сообщал о переброске в Сирию около 300 военных полицейских из Чечни для выполнения специальных задач в 30-километровой зоне на северо-востоке Сирии вблизи границы с Турцией.