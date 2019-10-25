Российских военных защитят от переработок

Солдаты-контрактники и офицеры также жалуются на отсутствие отгулов и отпуска "при части".

В российской армии введут строгий контроль за расписанием рабочего дня военных, а за нарушение распорядка будут наказывать командиров. Решение принято из-за роста количества жалоб солдат-контрактников и офицеров. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Проверки показали, что переработки в армии достигают четырёх-семи часов в день. Солдаты-контрактники и офицеры также жалуются на отсутствие отгулов и отпуска "при части", а также совещания по ночам, в выходные и праздники. Ревизоры из Минобороны пришли к выводу, что это чревато негативными последствиями — усталостью, снижением работоспособности, напряжённостью в частях и даже распадом семей.

Собеседник издания допускает, что будет создана группа контроля из офицеров Национального центра управления обороной. Они будут проверять командиров и смогут с помощью защищённых каналов видеосвязи экстренно связываться с ними. При этом наказанием за нарушение может быть взыскание вплоть до неполного служебного соответствия или увольнения из армии.