Двое взрослых и ребёнок стали жертвами "огненного" ДТП на Кубани

В результате ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибло три человека, среди которых — малолетний ребёнок. По предварительным данным, легковой автомобиль начал обгон другой машины, однако водитель не справился с управлением. Его машина влетела в отбойник, перевернулась и загорелась.
Мужчина-водитель не смог самостоятельно выбраться из искорёженного автомобиля и сгорел заживо. Женщину-пассажирку во время столкновения выбросило через окно машины, но от полученных травм она погибла на месте. Ребёнок же скончался в больнице.
Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Санкт-Петербурге, где в результате столкновения двух машин легковушка влетела в толпу пешеходов.
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