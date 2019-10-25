Двое взрослых и ребёнок стали жертвами "огненного" ДТП на Кубани

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По предварительным данным, автомобиль потерял управление, влетел в отбойник и несколько раз перевернулся.

В результате ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибло три человека, среди которых — малолетний ребёнок. По предварительным данным, легковой автомобиль начал обгон другой машины, однако водитель не справился с управлением. Его машина влетела в отбойник, перевернулась и загорелась.

<p>Фото © LIFE</p>

Мужчина-водитель не смог самостоятельно выбраться из искорёженного автомобиля и сгорел заживо. Женщину-пассажирку во время столкновения выбросило через окно машины, но от полученных травм она погибла на месте. Ребёнок же скончался в больнице.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Санкт-Петербурге, где в результате столкновения двух машин легковушка влетела в толпу пешеходов.

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