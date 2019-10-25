СМИ узнали о скорой смене начальника главного штаба ВМФ России

Эту должность сейчас занимает вице-адмирал Андрей Воложинский, назначенный на пост в 2016 году.

На пост начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России в скором времени будет назначен бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

— Главный штаб ВМФ возглавит адмирал Александр Витко, на этом посту он заменит вице-адмирала Андрея Воложинского. Как ожидается, назначение состоится в ноябре текущего года, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, все необходимые для смены начальника штаба документы уже подготовлены. В Главном штабе ВМФ пока от комментариев отказались.

Вице-адмирал Андрей Воложинский был назначен начальником Главного штаба Военно-морского флота России в январе 2016 года. Он сменил адмирала Александра Татаринова, который занимал эту должность с июля 2009 года.