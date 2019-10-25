Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД

В тройке городов с наибольшими средними чеками оказались Москва, Красноярск и Самара.

Затраты россиян на содержание автомобиля, включая штрафы ПДД, техобслуживание и покупку бензина, с начала года выросли на 22%. Согласно исследованию "Яндекс.Денег", средний чек за нарушение ПДД за год увеличился с 496 до 531 рубля.

Больше всего средний размер штрафа в Москве (582 рубля), Красноярске (579 рублей) и Самаре (531 рубль), меньше всего — в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля).

— Вероятно, жители этих городов платят по штрафам меньше, потому что активно пользуются 50-процентной скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД, — считают авторы исследования.

Средний чек за бензин в России составил 819 рублей. Больше всего этот показатель — в Омске (1204 рубля), Перми (1196 рублей) и Москве (1129 рублей), меньше — в Волгограде (622 рубля). Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.

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