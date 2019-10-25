В Роскачестве дали рекомендации по выбору томатного сока

Начать нужно с описания на упаковке: изучить, из каких ингредиентов сделан продукт.

Томатный сок является не только одним из самых популярных у россиян, но и одним из самых полезных. В частности, вещества из томатов снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также холестерин. Такие данные приводит Роскачество со ссылкой на руководителя проекта по мониторингу качества соковой продукции Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Как отметила эксперт, для благоприятного воздействия на организм необходимо выбрать качественный сок. Для этого нужно прежде всего изучить информацию, содержащуюся на упаковке. Например, это сок прямого отжима или восстановленный. В первом случае речь идёт об изготовлении сока из свежих помидоров, во втором — из концентрированного томатного сока или пюре. Если технология производства сохранена, разницы между ними почти нет.

Перед покупкой томатного сока специалисты советуют убедиться, что упаковка сока цела, не помята и не повреждена. Кроме того, на ней должны быть указаны состав, объём, дата изготовления и срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя и иная информация.

В ближайшее время Роскачество намерено проверить продающийся в российских магазинах томатный сок на безопасность. Об этом говорится в сообщении организации. В частности, исследованию по 30 показателям будут подвергнуты образцы 15 торговых марок. Специалисты изучат состав, вкусовые качества товара и так далее.

— Одним из важных векторов исследования станет проверка распространённого потребительского мнения о том, действительно ли пакетированный томатный сок производят из порошка и "химии" с добавлением красителей и ароматизаторов. Эксперты также проверят и полезность сока, оценив в продукте содержание клетчатки, пектина, ликопина, витаминов и минералов: калия, магния и других, — отметили в Роскачестве.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о рекомендациях Роскачества по выбору качественного розового вина.