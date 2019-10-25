У москвича из машины украли 3,8 миллиона рублей

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по четвёртой части ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Неизвестный выкрал сумку с 3,8 миллиона рублей из автомобиля, припаркованного на Ленинском проспекте в Москве. Такую сумму в машине хранил водитель Hyundai Santa Fe, сообщили ТАСС в главке московской полиции.

— Инцидент произошёл по адресу: Ленинский проспект, д. 54. Неизвестный разбил стекло припаркованной машины Hyundai Santa Fe и вытащил барсетку с 3 млн 840 тыс. рублей, — сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

В прошлом месяце Лайф рассказывал, как в Москве грабитель похитил 3,5 млн рублей из "приоры" доставщика овощей.

А вчера стало известно, что из квартиры столичного пенсионера и его супруги вынесли украшения на сумму не менее 12 миллионов рублей.