Журналистка из США — о походе в русскую баню: Окатили водой и отхлестали

Уоррен настоятельно рекомендует соотечественникам последовать её примеру, но предупреждает, что без смущения не обойдётся.

Репортёр американского издания Business Insider Кэти Уоррен 12 дней путешествовала по России. Она побывала в Московском Кремле, на алмазном руднике в Сибири, двое суток ехала по легендарной Транссибирской магистрали, ночевала в президентском люксе отеля Ritz-Carlton в Москве, но самые яркие впечатления у неё остались от похода в русскую баню — одну из старейших в столице.

— Традиционные бани являются неотъемлемой частью русской культуры, — пишет Кэти в репортаже.

При этом она отмечает, что жители Сибири часто выходят из парилки и ложатся на снег. На этот раз обошлось без этого. Но зато ей сделали веничный массаж — сначала банщица щекотно поглаживала берёзовым веником её тело сверху вниз, а затем начала довольно сильно хлестать. После этого без всякого предупреждения на журналистку вылили три ведра воды: одно с ледяной водой, второе — с водой чуть потеплее, третье с совсем тёплой. Затем её попросили перевернуться на спину и снова окатили тремя вёдрами воды.

— Да, во время этого действа я была совершенно голая — если не считать зелёной фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф, — отмечает Кэти.

По словам журналистки, после выхода из бани она чувствовала себя умиротворённой и при этом бодрой. Журналистка заключила, что нельзя посетить Россию и не побывать в русской бане. Однако она предупреждает, что придётся испытать некоторое смущение и лёгкую оторопь.

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