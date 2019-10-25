В Приангарье сельчанам после потопа предложили самим покупать землю для огородов

Объёмы работ, которые не смогла взять на себя администрация, решили освоить коммерсанты за вознаграждение.

Жителям посёлка Соляная Тайшетского района Иркутской области предложили платно восстановить огороды, повреждённые в результате летнего паводка. В местном магазине жителям предложили купить грузовик чернозёмной земли за четыре тысячи рублей. Своё рекламное предложение частники подписали: "Администрация". Подробности Лайфу рассказала местная жительница Евгения Фиросенко.

— Объявление у нас в магазине лежит. А землю должны были возить бесплатно, это наш глава так решил, он у нас сильно умный, да и многим вообще никаких выплат не было... Человек десять успели купить. Мы лично не стали брать, потому что там дёрн и земля с кладбища. Тем, кто брал, деньги не вернули, — рассказала Евгения.

В Администрации Соляновского муниципального образования заявили, что всем жителям, которые к ним обращались, привезли и землю, и гравий, и песок.

— У нас в администрации маленькая машина старенькая, объёмы большие, мы не можем на себя взять такую функцию, и денег нет. Поэтому люди договаривались с частниками, которые эту проблему решили. То, что там висит на доске объявление, это частники. Все пользуются этой доской информационной и предлагают свои услуги. Мы к этому отношения не имеем. Что мы помогли, мы денег не брали, ни одной копейки, — рассказали Лайфу в администрации.

Местные власти заявляют, что у них некоторые жители просят по десять КамАЗов земли, для них это просто невыполнимо.

— Финансирование не дали, мы же не получили ни копейки! Дамбу отремонтировали мы, восстановили и до сих пор не можем ничего получить. Поэтому мы не имеем возможности. Там, где была возможность, мы исправили. Не получили же ни копейки, четыре месяца прошло, — объяснили в посёлке.

Пока населённые пункты в регионе не могут получить финансирование, губернатор области Сергей Левченко внёс на рассмотрение заксобрания проект о внесении изменений в закон "О государственных должностях". Документ предусматривает увеличение его оклада на 44%.

На днях и вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал власти Иркутской области за темпы восстановления жилья в Приангарье после масштабных летних паводков. Он констатировал, что все сроки уже нарушены, а в регионе занимаются только восстановлением инженерной инфраструктуры и дорог.