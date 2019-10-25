В Саратове иномарка сбила двух женщин на обочине, обе погибли

Судя по видео с моментом аварии, оба водителя – участника ДТП решили проскочить светофор на жёлтый.

В Саратове иномарка накануне вечером влетела в двух женщин, стоявших на обочине, они обе скончались. Авария произошла на пересечении Большой Садовой и 2-й Садовой улиц.

Момент столкновения сняла камера видеорегистратора рядом стоящей машины. Видно, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 начал движение при красном сигнале светофора, когда только загорелся дополнительный жёлтый. KIA Cerato, соответственно, тоже наверняка выехал на перекрёсток уже на жёлтый. В итоге ВАЗ вытолкнул KIA на обочину, где стояли женщины 1951 и 1952 года рождения. Они скончались в больнице.

Похожая авария произошла и в Сочи. Там одна машина также подтолкнула другую на обочину, и та сбила полицейского. Он в больнице в тяжёлом состоянии.