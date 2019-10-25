Самый богатый человек в мире за вечер "обеднел" почти на $7 млрд

Дальнейшее падение стоимости акций Amazon грозит Безосу потерей лидерства в рейтинге Forbes, считают эксперты.

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд из-за недовольства инвесторов прибылью его компании в третьем квартале. По данным телеканала CNBC, показатели оказались хуже прогнозов.

На фоне этих новостей акции компании обвалились на 9%, что стоило Безосу $6,9 млрд. Как отмечает телеканал, дальнейшее падение котировок может стоить ему ещё больших потерь и первой строчки в ежегодном рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.

Основатель Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавляет список самых богатых людей планеты. Стоимость его активов оценивается в 125 миллиардов долларов. В августе он уже лишался части этой суммы из-за временного падения котировок на бирже.