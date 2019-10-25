Патрушев назвал причину ЧП с прорывом дамб: Следствие безответственности

Прорыв дамб в Красноярском крае стал следствием безответственного отношения должностных лиц к прогнозированию и предупреждению ЧС, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

— Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб, — заявил он.

Патрушев также добавил, что все бесхозные гидротехнические сооружения в Сибири должны пройти особую ревизию, после которой таких сооружений вообще не должно остаться.

Пять дамб золотодобывающего предприятия прорвало в ночь на 19 октября. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники артели. Основной версией случившегося считают нарушения при проведении работ на объектах предприятия. В ходе аварии пострадал 31 человек, 17 из которых погибли.