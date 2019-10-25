"Рынок шкур". Опубликованы расценки за ночь с известными блогершами

Несмотря на отсутствие работы и постоянного заработка, героини расследования регулярно находят средства для путешествий и роскошной жизни.

Фотографии с дорогих иностранных курортов, люксовые автомобили и брендовые вещи, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч рублей, — всё это обыденность для аккаунтов популярных блогерш и некоторых "начинающих певиц" в соцсетях. Однако источник средств на красивую жизнь регулярно вызывает большие вопросы пользователей Сети. В расследовании программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" были названы расценки за ночь с некоторыми инстаграм-моделями.

Одной из участниц расследования стала 25-летняя модель Кира Майер. Она известна как бывшая девушка популярного певца Алексея Воробьёва, а также из-за прошлогоднего скандала с нападением на правоохранителей. Как сообщал Лайф, девушку остановили за нарушение ПДД, но при оформлении протокола она накинулась на сотрудника ГИБДД, а после за непривлечение её к ответственности предлагала полицейскому секс.

На вопросы об источниках заработка девушка всегда отвечала, что ей деньги на роскошную жизнь выделяет её молодой человек, личность которого она раскрывать отказывается. Однако в ходе почти двухмесячного расследования журналисты выяснили, что таких спонсоров у девушки немало. Притом настолько, что график встреч с ними расписан по дням на несколько месяцев вперёд. А не запутаться в этом плотном графике Кире Майер помогает собственный агент.

Тем не менее журналистам удалось организовать встречу с моделью тет-а-тет. На одном из сайтов вип-знакомств была найдена её анкета. Согласно условиям, за встречу с моделью необходимо было внести 100-процентную предоплату. После перевода денег Майер пришла в номер и заявила, что "способна на всё".

Другой героиней расследования стала скандально известная модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк. Как писал Лайф, ранее девушка утверждала, что ждёт ребёнка от певца Александра Серова, однако затем обвинила его в избиении и изнасиловании. Анкета Дарьи также была обнаружена на сайте дорогих эскорт-услуг. Оказалось, что девушку можно "купить" за 2500 долларов за ночь.

Авторы расследования устроили Дарье свидание на теплоходе с подставным бизнесменом. Всё происходящее снимали на видео. Актёр, представлявшийся успешным предпринимателем, щедро угощал девушку, а после предложил лететь с ним на отдых за границу. Дарья не только согласилась, но и сразу озвучила цену за ночь. Впрочем, впоследствии она пыталась заверить, что это была лишь неудачная шутка.

Отметим, что ранее Дарья Друзьяк сама заявляла, что когда-то зарабатывала на жизнь эскортом.

Также в расследовании прозвучало имя актрисы Натальи Рудовой.

Как сообщал Лайф, прошлым летом звезда сериалов Наталья Рудова была замечена на отдыхе на Лазурном Берегу в компании с 19-летним сыном миллиардера, владельца "РЕСО-гарантия" Сергея Саркисова.