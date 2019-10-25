Таксист на огромной скорости сбил полицейского в Сочи — видео

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Сотрудник МВД госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, также пострадал водитель.

В Адлерском районе Сочи таксист на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил там полицейского. После этого автомобиль загорелся. Момент страшной аварии попал в объектив камер видеонаблюдения.

<p>Фото © Соцсети</p>

Как выяснил Лайф, ДТП произошло около четырёх часов утра 25 октября около остановки "Изумруд" на улице Ленина. По предварительной версии, двигавшийся на большой скорости Ford "выпихнул" автомобиль "Яндекс.Такси" с проезжей части на тротуар. Машина сбила полицейского, слетела в стену аптеки и загорелась.

<p>Фото © Соцсети</p>

Служитель порядка госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом костей левой голени, ушибы грудной клетки, живота, таза, а также травматический шок третьей степени. В больницу попал и водитель такси — у него переломы конечностей.

Ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Санкт-Петербурге, где в результате столкновения двух машин легковушка влетела в толпу пешеходов.

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