Таксист на огромной скорости сбил полицейского в Сочи — видео

Сотрудник МВД госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, также пострадал водитель.

В Адлерском районе Сочи таксист на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил там полицейского. После этого автомобиль загорелся. Момент страшной аварии попал в объектив камер видеонаблюдения.

Как выяснил Лайф, ДТП произошло около четырёх часов утра 25 октября около остановки "Изумруд" на улице Ленина. По предварительной версии, двигавшийся на большой скорости Ford "выпихнул" автомобиль "Яндекс.Такси" с проезжей части на тротуар. Машина сбила полицейского, слетела в стену аптеки и загорелась.

Служитель порядка госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом костей левой голени, ушибы грудной клетки, живота, таза, а также травматический шок третьей степени. В больницу попал и водитель такси — у него переломы конечностей.

Ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Санкт-Петербурге, где в результате столкновения двух машин легковушка влетела в толпу пешеходов.