Какао с молоком, хлеб с вареньем. Врач рассказала о вредном сочетании продуктов

Некоторые блюда только из-за этого вызывают резкий выброс сахара в кровь или даже воспаление.

Некоторые сочетания продуктов, которые уже стали классическими, на самом деле не полезны или вовсе вредны для организма. Об этом рассказала "Комсомольской правде" врач — эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

К примеру, классический рецепт какао с горячим молоком стоит изменить, а вместо молока лучше использовать воду.

— Какао содержит довольно много щавелевой кислоты, которая блокирует усвоение кальция. Тем самым сводится на нет основная польза от молока, — поясняет врач.

А молочный жир помогает усваивать оксалаты, содержащиеся в какао-бобах, а они являются причиной возникновения и развития мочекаменной болезни.

Второе любимое с детства сочетание — белый хлеб и варенье. Продукт оказывается концентрированным источником быстрых углеводов. После бутерброда с джемом резко подскакивает сахар в крови. А постоянное употребление ведёт к сахарному диабету второго типа, ожирению, воспалению в кишечнике. Намного полезнее перекусывать цельнозерновым хлебом с сыром.

Ещё одно плохое сочетание — отруби с молоком. Они создают нерастворимые соединения. Поэтому организм просто не получает полезные минералы. Употребление курицы и печени также является не лучшим вариантом. Даже в разных блюдах, если человек ест их по очереди.

— Эти два полезных по отдельности продукта не должны находиться в близком соседстве. Потому что цинк, содержащийся в курице, и витамин В9, которым так богата печень, мешают друг другу усваиваться. А также затрудняют процесс переваривания пищи, — объяснила врач.

Последний вопрос к эндокринологу касался фастфуда, неважно употреблять его в заведении или заказывать на дом. Пицца и газировка, соединяя в животе углеводы, белки и трансжиры, отнимают много сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка. Следствием чего является чувство тяжести после еды, вздутие живота. Рафинированные углеводы усиливают ложное чувство голода. Уровень сахара от такой смеси достигает опасных пределов. После такого приёма пищи очень тяжело заснуть.

Недавний опрос показал, что россияне стремятся к сбалансированному питанию и большинство уверено, что обычная еда может восполнить дефицит витаминов.

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